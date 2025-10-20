El Área Sanitaria de Vigo superará los mil millones de euros de presupuesto en 2026

El Área Sanitaria de Vigo contará el próximo año 2026 con un presupuesto superior a los mil millones de euros. Según el proyecto de presupuestos de la Xunta de Galicia, el Gobierno gallego destinará un total de 1.053 millones de euros a la atención sanitaria de Vigo y su comarca.

Esto supone un incremento del 2,52 % respecto al ejercicio anterior e incluye las partidas destinadas a personal, farmacia hospitalaria, material sanitario, conciertos con otros centros, gasto farmacéutico y ortoprotésico, así como inversiones.

La Xunta prevé invertir casi cinco millones de euros en la sanidad pública viguesa, de los cuales tres millones se dirigirán a Atención Primaria y dos millones al Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Entre las actuaciones previstas destacan 1,3 millones para obras y equipamiento del área de cirugía maxilofacial del Hospital Meixoeiro y 505.000 euros para la Unidad de Reproducción Humana Asistida.

En Atención Primaria, el presupuesto contempla 600.000 euros para cada uno de los proyectos de construcción de nuevos centros de salud en Mos y Ponteareas, actualmente en proceso de licitación, así como para los futuros centros de O Rosal y Cangas (Centro Integral de Saúde del Morrazo), pendientes de disponer de los terrenos necesarios.

Olimpia Valencia

Uno de los hitos más relevantes para la sanidad pública de Vigo en 2026 será la puesta en funcionamiento del CIS Olimpia Valencia y del Centro de Salud de Moaña. El primero, cuya construcción finalizó este año y que ha supuesto una inversión total de 17 millones de euros, contará con 1,4 millones para equipamiento, mientras que el centro de Moaña, en su fase final de construcción, dispondrá de 2,2 millones para 2026, tras haber recibido una partida de 15,7 millones este año.

Según el gerente del área sanitaria, Javier Puente, "estos presupuestos suponen una cifra muy importante para la sanidad pública del área de Vigo, ya que superan los mil millones de euros anuales y nos permitirán seguir adaptándonos a las necesidades de la población y mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales".