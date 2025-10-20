La AEMET activa la alerta amarilla en Vigo por fuertes lluvias: estas serán las peores horas

Vigo ha dado la bienvenida a su otoño este lunes 20 de octubre. La lluvia vuelve a ser la protagonista en la ciudad olívica en los próximos días. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por fuertes precipitaciones en todas las Rías Baixas.

Según previsiones de MeteoGalicia, se espera un corto plazo de alternancia de cielos muy nublados con nubes y claros, con precipitaciones todos los días. La AEMET concreta un poco más y prevé fuertes lluvias desde la tarde de este lunes hasta este martes a primera hora.

Tanto es así, que ha activado la alerta amarilla por precipitaciones a partir de las 18:00 horas de este 20 de octubre. No se desactivará hasta las 6:00 horas del 21 de octubre, aunque el agua seguirá siendo la gran protagonista de la semana.

Durante estas doce horas, la agencia meteorológica del Estado prevé una precipitación acumulada de 40mm. Situación similar a la que vivirán en el resto de la provincia, así como en Lugo y en A Coruña.

20/10 11:30 AVISOS hoy y mañana | Galicia: costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/tkHAQiuoPd — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) October 20, 2025

Ahora bien, a partir de las 6:00 horas de este martes no se podrán guardar aún los paraguas a pesar de no estar en aviso amarillo. Seguirá lloviendo de forma constante hasta el fin de semana, cuando la probabilidad de precipitación se reduce hasta el 50% y el 35%.

Por otro lado, la temperatura no descenderá. De hecho, Meteogalicia prevé que aumenten hasta los 22 grados este martes, dos por encima de las máximas que se registrarán este lunes. Además, la mínima pasará de 15 a 18 grados. El resto de la semana seguirán rondando estas cifras.