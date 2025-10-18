Un incendio en Vigo calcina casi por completo un piso

Un incendio ha calcinado casi por completo un piso en Vigo este sábado, en concreto, el fuego se inició en torno a las 17:00 horas en una habitación de la vivienda y se propagó posteriormente por todo el domicilio.

Según informa el 112 Galicia, fueron varios particulares los que alertaron que se escuchaban "pequeñas explosiones" en una vivienda situada en el sexto piso de un edificio de la calle de Romil. En este contexto, ninguna persona resultó herida, aunque el edificio resultó afectado por el humo.

En el operativo participaron los Bomberos de Vigo y los agentes de la Policía Nacional y Local, que confirmaron que el piso ardió casi por completo.