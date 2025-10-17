Vigo aprueba su nuevo plan para combatir el ruido: limitación de velocidad, asfalto acústico y más medidas

El Concello de Vigo ha aprobado este viernes la revisión del Plan de Acción contra o Ruído, que contará con un nuevo presupuesto y una nueva serie de medidas. El objetivo municipal es hacer una ciudad "más sostenible, habitable y accesible".

Así lo ha anunciado este mismo viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a medios de comunicación. El regidor ha detallado que, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPP) se abrirá el plazo de un mes para presentar alegaciones.

Caballero ha avanzado que calculan una "previsión inicial" de 26 millones de euros en inversiones contra el ruido, pero ha asegurado que superarán los 100 millones. Esta partida se destinará principalmente a humanizaciones y proyectos como Vigo Vertical.

Entre las medidas específicas recogidas en el plan, Caballero ha destacado las actuaciones previstas en las zonas de bajas emisiones, donde pretende limitar la velocidad de circulación a 20 kilómetros por hora. También se reducirá en el entorno de Gran Vía, la VG-20 y la calle Arquitecto Antonio Palacios.

"Implantaremos asfaltado acústico en la mayoría de calles y continuaremos con la peatonalización del entorno de Porta dos Sol", ha afirmado el regidor socialista, quien ha confirmado que la intención es reducir la velocidad y mejorar el "confort acústico" de los ciudadanos.

Además, ha mencionado a las obras de la Avenida de Madrid como ejemplo "de reducción de ruido y de prioridad peatonal". El Concello está estudiando más medidas a medio y largo plazo, como restringir la circulación de vehículos pesados y mejorar la señalización viaria, así como reducir la velocidad en las zonas de alta concentración de personas.

La tercera ciudad de Españas con menos ruido

Por otro lado, Caballero ha recordado que el operador turístico Altezza Travel situó a Vigo como la tercera ciudad de España con menos ruido. "Esto es muy importante, porque demuestra que estamos actuando y que vamos en la buena dirección", ha recalcado.

En este sentido y sobre las nuevas medidas, ha asegurado que la mitad de la población verá reducido el ruido de forma importante. "Queremos seguir mejorando el sonido de la ciudad. Las ciudades del siglo pasado no son las actuales y en Vigo llevamos mucho tiempo adelantándonos a ese cambio", ha afirmado.

También ha presumido del aumento de presupuesto dedicado a combatir el ruido, ya que han pasado de invertir 75 millones de euros en su primera legislatura a 100 millones desde 2013 hasta 2024. Dinero que se ha dedicado a humanizaciones, reasfaltado y aceras.