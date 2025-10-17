La UVigo solicitará el grado de Medicina si no se acuerda la descentralización de la docencia en un mes

La Universidade de Vigo solicitará oficialmente el grado en Medicina si no se firma un nuevo convenio para la descentralización de la docencia antes de un mes. Así lo ha acordado el Consello de Goberno de la institución olívica en una sesión extraordinaria celebrada este viernes.

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha sido el encargado de explicar esta medida, que tiene como objetivo poner una fecha límite para que fructifiquen las negociaciones que las tres universidades gallegas y la Xunta de Galicia llevan desarrollando en los últimos meses.

De esta forma, la solicitud oficial para implantar Medicina en Vigo no se haría efectiva hasta dentro de un mes, mientras se sigue remando a favor de un nuevo convenio para la descentralización de la docencia en 4º, 5º y 6º curso. Reigosa considera que el acuerdo está "cada vez más cerca".

El rector ha recordado que este viernes era el último día que tenía la universidad para expresar el interés de impartir el grado de Medicina. También ha mencionado que las negociaciones con los demás actores implicados continuarán la semana que viene.

Demandas de la UVigo

La Universidade de Vigo ha propuesto a la Universidade da Coruña y a la Universidade de Santiago de Compostela un acuerdo de menor duración (3 años) que el vigente hasta ahora (10 años). Al final de este periodo deberá ser efectiva esta descentralización.

En este punto, Reigosa ha hecho hincapié en la necesidad de incluir plazos y compromisos "para evitar que suceda lo que ha sucedido con el convenio anterior", demandando "plazos estrictos para la descentralización". También ha mencionado la posibilidad de realizar tanto la parte teórica como práctica en los campus de Pontevedra y Ourense.

Además, solicitan que el 50% del profesorado que se contrate para impartir clase en el Chuvi lo hará con la UVigo. Este, ha asegurado Reigosa, es uno de los puntos más polémicos tanto en las reuniones entre universidades como dentro del Consello de Goberno de la institución olívica, donde hay quien demanda el 100% de las plazas.

Igualmente, se reclama que, además de la transferencia de fondos del Sergas para ese profesorado, la Xunta compense a la UVigo fuera del plan de financiación, para que esta docencia no implique coste adicional para la institución académica.

Críticas a la decisión de Reigosa

La sesión extraordinaria del Consello ha durado más de dos horas y ha contado con numerosas intervenciones, entre ellas la de la catedrática de Inmunología, África González, que ha apostado por pedir el grado de Medicina "ya", porque la UVigo ha "perdido mucho tiempo". "Galicia necesita médicos y descentralizar la docencia no soluciona esta deficiencia", ha señalado, antes de expresar su desconfianza hacia un nuevo acuerdo, tras el "incumplimiento" del anterior.

Otros representantes han coincidido en reclamar el grado y en advertir de la pérdida de tiempo, mientras la UDC "avanza", y varios de ellos reclamaron una declaración de interés no condicionada, como recoge Europa Press.