Tráfico en Vigo: La "turborrotonda" de la Avenida de Madrid no termina de arrancar Concello de Vigo

Tras más de una semana de funcionamiento, la nueva "turborrotonda" de la Avenida de Madrid no termina de funcionar, especialmente en hora punta, donde se están provocando retenciones y mucha confusión entre los conductores.

El funcionamiento, con línea continua entre los carriles de la glorieta, impide la rectificación en caso de elegir "mal", y un intento de cambio, además de poner en riesgo al resto de conductores, puede conllevar hasta una multa de 200 euros.

Desde que se ha puesto en marcha, a modo de prueba por parte del Concello para tratar de dar fluidez al tráfico en esta avenida en obras, ha generado confusión y retenciones en una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad, con conexión con zonas como Porriño y Mos o el Meixoeiro.

De hecho, para tratar de indicar cómo debe usarse esta rotonda de tres carriles, la Policía Local ha estado durante estos días presente en la zona para dar apoyo a los confundidos conductores, aunque el caos circulatorio, por el momento, no ha cesado.