Los hosteleros alegarán contra la "excesiva e injusta" subida de la tasa de basura de O Morrazo

La polémica subida de la tasa de la basura de O Morrazo tampoco gusta a los hosteleros de la comarca. La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) ha respaldado a los empresarios de la zona, que consideran "desproporcionado" el incremento del canon.

Feprotur considera que la subida es "excesiva e injusta", ya que "en algunos casos multiplica por tres o cuatro la cuota actual". Especialmente, han indicado, el alza de la tasa afecta a bares, restaurantes y hoteles que "realizan un gran esfuerzo para gestionar correctamente sus residuos y reducir su impacto ambiental".

"El hostelero no puede asumir un incremento tan excesivo. Hay que priorizar la reducción de residuos y trabajar la concienciación. Se puede trabajar por objetivos", ha manifestado el presidente de la federación, César Sánchez-Ballesteros. Así, ha confirmado que Feprotur presentará alegaciones formales al Concello de Cangas.

También han solicitado una reunión urgente con las administraciones para "establecer una nueva forma de baremar el pago en función de la correcta gestión de los residuos por parte de los hosteleros". Consideran que se deberían establecer mecanismos de medición y bonificaciones para los negocios que demuestren "una gestión eficiente".

"Como representantes de los hosteleros, queremos proponer una mesa de trabajo con las diferentes administraciones, también con la participación de Sogama, para que este caso puntual sirva para que cada uno pague en función de los residuos que genere", explica César Sánchez-Ballesteros.