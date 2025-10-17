Adiós al 'veroño' en Vigo: ¿Cuándo empezará a llover en la ciudad?

Se acaba el buen tiempo. Al menos, eso es lo que, a priori, indican las previsiones meteorológicas: La próxima semana pasarán sucesivos frentes que dejarán sumida a la ciudad en la más absoluta inestabilidad.

Así, tan solo quedan unas horas para seguir disfrutando del sol, las buenas temperaturas y de un "veroño" que ha llenado terrazas y arenales en Vigo hasta hace muy poco. Toca hacer cambio de armario, pues las temperaturas también bajarán, y adoptar el paraguas como complemento básico.

Con todo, hoy viernes seguiremos disfrutando de un tiempo estable, con cielos prácticamente despejados y mercurios que se quedarán en los 23 grados de máxima y, en los 15, de mínima.

Mañana sábado la situación comenzará a cambiar: Los cielos evolucionarán de nubes altas a cielos nublados conforme avancen las horas. Las máximas, eso sí, ascenderán a los 25 grados, mientras que las mínimas se quedarán en los 15. Por la noche se esperan las primeras precipitaciones.

Así, el domingo, parece que se registrarán chubascos durante todo el día. Los termómetros marcarán 17 grados de mínima y 20 de máxima. Por lo que el cambio de tónica también se notará a nivel térmico.