Si no fuera por la potabilizadora Vigo solo tendría agua para un mes, según Caballero

El regidor de Vigo, Abel Caballero, mantuvo un encuentro con el regidor de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, en el que abordaron la "compleja situación" en lo que se refiere al abastecimiento de agua potable.

Caballero insistió en que el nivel de la presa de Eiras está al 47,7% de su nivel. "Tenemos agua para 90 días gracias a que Vigo hizo una potabilizadora con 23 millones de euros. Si no solamente tendríamos para 20 o 30 días", remarcó el primer edil vigués. "Además, la ciudad respondió cuando pedimos un ahorro en el consumo de agua", anotó.

Por otro lado, Caballero confirmó que la Xunta había bajado el nivel del caudal del río tras su petición: "Hay que cambiar las cosas, la operatividad y hay que hacer un programa nuevo en Augas de Galicia a efectos del caudal del río. La presa de Eiras no se puede ampliar, pero se puede hacer aguas arriba. El Ministerio de Medio Ambiente está de acuerdo", reclamó el alcalde vigués.

Por otro lado, se acordó, en un documento, que, para Nigrán y Baiona se bombee agua del Miño: "Yo no lo recomiendo, pero si ellos quieren que se abastezcan del Miño. Nadie se lo impide", sugirió el alcalde olívico. "El agua, tan pronto como el alcalde de Baiona necesite, le damos a la tuerca y abastecemos a Baiona de agua. Nunca le negaremos el agua a ningún municipio del área metropolitana", concluyó Caballero.