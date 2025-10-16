La exalcaldesa de O Porriño, reconocida como la primera víctima del Patronato de Protección de la Mujer

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d) y Silvia Fernández, viuda de la exalcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre Adrián Irago / Europa Press

El Gobierno de España ha expedido la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a la exalcaldesa socialista de O Porriño (Pontevedra), Eva García de la Torre. Fallecida en 2022 de un infarto, sufrió persecución política y represión del Patronato de Protección de la Mujer por su orientación sexual.

El Patronato de Protección de la Mujer fue un tribunal propulsado por el franquismo para ejercer un control sobre las mujeres, que ha sido declarado ilegítimo por el Gobierno de España, así como la resolución por la que se acordó el ingreso de García de la Torre en esta institución bajo la "sospecha de homosexualidad".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entregado formalmente este jueves la Declaración a la viuda de García de la Torre, la abogada Silvia Fernández, que fue quien promovió la investigación sobre las penalidades que su mujer había padecido a lo largo de su juventud.

La exalcaldesa socialista ingresó en el sistema con solo 4 meses de vida, cuando llegó a la Casa Cuna de Sevilla, en agosto de 1968. Toda su infancia se desarrolló en diferentes instituciones religiosas y, desde los 9 años, su vida se ciñó a un régimen de oración y trabajo duro, con situaciones de maltrato por parte de las monjas, que se quejaban de su falta de disciplina.

Juzgada por ser homosexual

A partir de los 12 años, trabajó también sirviendo en varias casas. Fue cuando servía en casa de un matrimonio cuando escribió una carta en la que manifestaba tener sentimientos hacia la 'señora'. Esa carta le valió una denuncia por homosexualidad.

Entonces, fue juzgada sin ningún tipo de garantía ni opción de defensa. El Tribunal Tutelar de Menores ordenó su puesta a disposición del Patronato de Protección de la Mujer, bajo una estrecha supervisión y sin opción de recibir visitas.

Posteriormente, fue trasladada a un centro religioso de Vigo, con solo 16 años, y poco después, tras intentar huir, acabó en otra residencia femenina en la ciudad, hasta su salida en julio de 1985.

En ese tiempo, conoció al que sería su primer cónyuge y padre de sus hijos, con quien estuvo casada hasta 2002. Desde 2004 hasta su muerte en 2022, mantuvo una relación con Silvia Fernández.

Mujeres y niñas perseguidas

El ministro Ángel Víctor Torres ha puesto en valor el ejemplo de Eva García de la Torre, reconocido ahora en base a la Ley de Memoria Democrática de 2022, y el de tantas mujeres y niñas que sufrieron persecución "durante esos años de ostracismo, de ausencia de libertades, de involución de derechos, (...) por parte del franquismo".

El ministro ha subrayado que es "obligación de todos" reconocer esos ejemplos de "defender lo que creen, de amar a quienes quieren realmente amar, y no ocultar sus sentimientos, y darnos una lección", porque la sociedad actual puede disfrutar de unos derechos, en gran medida, por el "sacrificio" que hicieron personas como la exalcaldesa de O Porriño.

Mientras, Silvia Fernández ha agradecido este reconocimiento a Eva García de la Torre "como víctima del patronato y del Tribunal Tutelar de Menores en su acción protectora, que eran dos instituciones que oprimieron a las mujeres por el hecho de ser mujeres y especialmente a las niñas por el hecho de ser niñas".

Además, ha señalado la importancia de que historias como ésta tengan encaje en la Ley de Memoria Democrática, y ha recordado "a todas las mujeres víctimas del Patronato de Protección de la Mujer".