Vecinos de Ponteareas (Pontevedra) piden amparo a la Valedora do Pobo por la "gravísima situación" de la N-120

Tras semanas de protestas y cortes de carretera, vecinos de Ponteareas (Pontevedra) han pedido al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ser recibidos en el Ministerio de Transportes, así como han pedido el amparo de la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño. El objetivo: la ejecución "de una vez por todas" del proyecto para mejorar la N-120.

En el escrito, como informa Europa Press, la Plataforma por la mejora de la N-120 pide al delegado una "reunión urgente" para poder trasladar, "de forma directa y detallada", la "gravísima situación" que se vive en esta carretera nacional a su paso por Ponteareas y los municipios limítrofes durante los últimos años".

En paralelo, la entidad ha interpuesto una queja formal ante la valedora do Pobo, a la que le pide amparo para "la defensa de los intereses colectivos de los 17.000 usuarios diarios de esta carretera", así como una reunión para poder presentar los antecedentes de los hechos, las gestiones realizadas hasta el momento y los próximos pasos previstos.

De ello ha informado la entidad en un comunicado, en el que destaca que mantiene su actividad reivindicativa para conseguir el "gran objetivo fundacional del colectivo", que pasa por que Transportes ejecute este proyecto "totalmente paralizado" y que consideran que "sigue poniendo en riesgo la via de miles de usuarios día tras día".

También han asegurado que intensifica su estrategia reivindicativa para dar continuidad al trabajo realizado. De este modo, señala que "con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación en el pleno municipal" y de "cada vez más vecinos y colectivos, han dado un paso más con el envío de estas cartas.

Para el portavoz del colectivo, Luis Campos, la "situación es insoportable". "Nos sentimos tremendamente apoyados por la gente pero alarmantemente olvidados por los responsables políticos, que son los que tienen que poner solución al gravísimo problema de inseguridad de esta vía".