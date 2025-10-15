Pleno de la Mancomunidad de O Morrazo: un hombre investigado y 10 identificados tras las protestas

Las protestas tras el pleno de la Mancomunidad de O Morrazo, en el que se aprobó la subida de la tasa de basura, han tenido como consecuencia que un hombre esté siendo investigado y la identificación de otras 10 personas.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en un audio remitido a los medios, en el que ha detallado que la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para identificar y denunciar a las personas que cometieron hechos violentos y constitutivos de delitos.

Este pasado martes, fue investigado un hombre, de 34 años y vecino de Cangas, como presunto autor de lanzar una piedra contra el coche en el que viajaba la alcaldesa de Moaña, Ledicia Santos, y dos personas más. Además, los agentes identificaron a otras 10 personas "contra las que se formulará la correspondiente denuncia".

"No hay áreas de impunidad y la investigación llegará, apoyada en las pruebas que se están recabando, hasta donde tenga que llegar", ha señalado Abel Losada.

Además, ha añadido que "las revueltas violentas no son tolerables en un Estado de Derecho", en el que hay canales normalizados de protesta y expresión de la voluntad popular "más allá de la algarada callejera".

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra ha recordado que el derecho constitucional de manifestación está regulado con el deber de ser comunicado previamente, algo que "no se produjo en los incidentes de Cangas".

Por ello, Abel Losada ha hecho un llamamiento a la reflexión de las personas que "convocaron y alentaron" la concentración, ya que pueden "haber incurrido en responsabilidades".