El Fraga de Vigo vuelve a abrir sus puertas: "Para mí, es volver a casa"

Este miércoles, 15 personas han tenido la oportunidad de estrenar las visitas guiadas al Teatro Cine Fraga, que ha abierto sus puertas al público 24 años después. Entre los afortunados, también estaban dos nietos de Isaac Fraga, fundador y dueño del inmueble: Carlos y Marisén.

"Para mí es como volver a casa", ha asegurado la nieta, que nació y vivió en el imponente edificio durante su infancia. "Aparte de mi casa, era un lugar donde yo bajaba, corría por la terraza, donde aprendí a andar en bici", ha relatado a los medios concentrados en la entrada del antiguo cine. "Ahora vuelvo aquí", ha señalado con emoción Marisén mostrando una foto de cuando era pequeña encaramada a unas escaleras, antes de madera, del Fraga.

La expectación de esta primera visita se refleja en que hay lista de espera para poder asistir a estas citas guiadas; la última está programada para el 6 de abril de 2026. "Es lo que la gente quería", ha declarado la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez. "Teníamos dos opciones, o mirar al edificio y decir 'qué maravilloso es' o recuperarlo", ha proseguido para celebrar que abre sus puertas al público 24 años después.

Primera visita guiada al Fraga. Treintayseis

Un emblema de la ciudad que "brilla con luz propia porque se lo merece", y que esta jornada, ha incidido Sánchez, puede considerarse el "primer estreno del futuro o la última visita del pasado".

Por su parte, el conselleiro de Cultura, José López Campos, ha destacado la importancia de estas visitas para "mantener vivo el latido del Fraga" mientras se lleva a cabo la reforma. Según ha avanzado, en un par de meses estará preparada la redacción del proyecto básico y se lanzará la licitación de obra a mediados del año que viene.

Visita al Fraga. Treintayseis

Fueron 15 los primeros visitantes del interior del Fraga en esta jornada inaugural, que recorrieron desde la fachada hasta el vestíbulo principal, con parada en la escalera de acceso al segundo piso, que permite una visión de la parte superior del inmueble, y concluyeron la visita en la platea.

Para las visitas se realizarán tres turnos semanales los miércoles a las 12:30, 16:00 y 17:00 horas, con un máximo de 15 asistentes y para apuntarse a la lista de espera hay que hacerlo en el 986 118 227.