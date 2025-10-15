Ofrecido por:
Coia exige mantener a los pediatras en su centro de salud
Trabajadores y pacientes se concentraron para reclamar que se dé marcha atrás en la intención de reubicar a estos profesionales en el Olimpia Valencia y cerrar en el primer centro el servicio de pediatría
Coia no quiere perder el servicio de pediatría en el centro de salud ubicado en el corazón de este barrio vigués. La intención del Sergas de reubicar a estos profesionales en el futuro Olimpia Valencia de la rúa Lalín y cerrar en el ambulatorio el citado servicio no convence ni a los profesionales sanitarios, ni a los pacientes y usuarios.
Por lo anterior, en el transcurso del pasado verano se inició un proceso de recogida de firmas en señal de protesta. Este mismo martes, además, se llevó a cabo la primera movilización.
Tras el lema "SOS Sanidade Pública" y con gritos de "sanidade pública", decenas de personas se concentraron a las puertas del centro. El voceiro del BNG en el Concello de Vigo, Xabier P. Igrexas, también se sumó a la movilización, celebrada a las 10:30 horas de la mañana.
Se prevé que los profesionales de pediatría de este centro de salud se incorporen al futuro Olimpia Valencia junto a otros procedentes de López Mora y Pintor Colmeiro. Habrá más de una treintena de pediatras y enfermeras pediátricas concentradas en el nuevo centro.