Avanzan en Vigo las obras de la calle San Roque: "Una humanización en el más alto estándar"

El Concello de Vigo ha anunciado este miércoles que están avanzando las obras de humanización de la calle San Roque, un calle "tan emblemática" en la ciudad situada entre las zonas de Gregorio Espino, Colombia y Ruiseñor.

Así lo ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor socialista ha detallado que la actuación cuenta con un presupuesto de "dos millones de euros".

Las obras comprenden los tramos sin humanizar de la calle San Roque, 250 metros donde se aumentará "la calidad de los espacios, la seguridad para la circulación, los anchos de la acera". La vía mantendrá su sentido único de circulación.

Asimismo, se establecerá una nueva plaza en la confluencia de San Roque y Couto de San Honorato, que contará con una zona de bancos en un espacio verde. También contará con un aparcamiento entre la calle Talud y Gregorio Espino.

En resumen, ha concluido Caballero, "una humanización en el más alto estándar". Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha afirmado que la obra "se ejecuta gracias a que la institución provincial aporta el 69% del coste".

La también presidenta del PP de Vigo ha detallado que la Diputación destina 1.569.494 euros, mientras que el Concello de Vigo, 701.605 euros. Así, ha lamentado que "Abel Caballero omita intencionalmente las inversiones provinciales en Vigo".