La UTEX de Vigo resolvió 112.000 permisos de extranjería en su primer año operativo

Pedro Blanco en su visita a las oficinas de la UTEX de Vigo Delegación del Gobierno

La UTEX de Vigo -la Unidade de Tramitación de Expedientes de Estranxeiría- resolvió en su primer año de vida un total de 112.000 permisos de extranjería, un dato que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó como "éxito".

Blanco mostró el compromiso del Gobierno Central con la "modernización de la administración" para hacerla "más ágil y eficiente", y para ponerla "al servicio de la ciudadanía".

Por otro lado, recordó que la UTEX de Vigo depende directamente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y gestiona procedimientos de permisos laborales y de estudios procedentes de 11 provincias españolas -Madrid, Barcelona, Baleares, Tenerife, Gipuzkoa, Lleida, Girona, Navarra, Asturias, Segovia y Teruel-.

Por último, el delegado enfatizó en que se trata de oficinas "completamente digitalizadas, con cero papel, ágiles y eficaces", lo que "permite avanzar en la homologación de la tramitación de este tipo de expedientes a nivel nacional".

También, en el encuentro con los funcionarios, el delegado transmitió el agradecimiento por la respuesta a las necesidades derivadas del nuevo Regulamento de Estranxeiría (Reloex), que entró este año en vigor.