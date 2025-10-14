Más de 3 años de cárcel para el joven que apuñaló a otro durante el Carnaval de Verano de Redondela

Juicio contra el joven que apuñaló a otro durante el Carnaval de Verano de Redondela, en agosto de 2024 Europa Press

El joven acusado que apuñaló a otro durante la celebración del Carnaval de Verano de Redondela en 2024 ha aceptado tres años y nueve meses de prisión en una vista de conformidad celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo.

La fiscalía lo acusó de un delito de homicidio en grado de tentativa y solicitaba hasta ocho años de cárcel. Ahora bien, el Ministerio Público ha considerado dos circunstancias atenuantes: la de confesión y la reparación del daño.

El procesado entregó semanas después, por medio de su abogada, el cuchillo con el que cometió los hechos y, además, consignó 2.500 euros para hacer frente a la responsabilidad civil.

De este modo, como indica Europa Press, el acusado reconoció los hechos, que ocurrieron en la madrugada del 25 de agosto de 2024. Entonces, se dirigió, en compañía de unos amigos, al Paseo da Xunqueira de Redondela, donde se encontró con la víctima.

Con ánimo de acabar con su vida, "se abalanzó" sobre él y lo golpeó en la cara y en el cuerpo. Además, le asestó varias puñaladas en el pecho con un cuchillo de 11 centímetros de hoja. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital con heridas graves.

Así, el joven ha aceptado la pena de 3 años y 9 meses de prisión, y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante un período de 5 años.

Igualmente, deberá indemnizar al perjudicado en casi 10.500 euros —de los que se descuenta la cantidad ya consignada—. La sentencia ha sido declarada firme ya por la sala, al no tener intención las partes de recurrir.