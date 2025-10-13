Denuncian cobros indebidos a menores de 15 años por fallos de las tarjetas PassVigo

Desde el 1 de julio, viajar en autobús urbano es gratuito para los menores de 15 años. A pesar de que ya han pasado más de 3 meses desde este anuncio, el BNG ha denunciado que se siguen produciendo fallos en las tarjetas PassVigo para este rango de edad.

Según ha informado hoy en una nota de prensa, los nacionalistas alertan de que estas incidencias están provocando cobros indebidos, lo que tachan de "incomprensible", ya que ni Concello ni Vitrasa, concesionaria del servicio, han actuado en consecuencia.

"Unos fallos especialmente injustificados, si tenemos en cuenta que hace muchos años que el bus en Vigo es gratis para las personas pensionistas con el mismo sistema", ha señalado el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas.

Una medida tan "necesaria y largamente reclamada" por el Bloque, señala, no puede ser "una tómbola" por errores técnicos desde el 1 de julio, sobre todo cuando la respuesta de Vitrasa es "encogerse de hombros".

"Un ejemplo más de la nefasta gestión privatizada de un servicio absolutamente esencial como el autobús urbano", ha valorado Igrexas, que ha exigido al Concello que se adopten las medidas necesarias para que este tipo de fallos no se produzcan "ni un día más".

Además, el portavoz nacionalista ha instado al Gobierno local a que mantenga las actuales tarifas y bonificaciones durante el 2026, se prorroguen o no las ayudas del Ejecutivo central.