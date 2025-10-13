Confirman la pena de tres años y medio de cárcel por tenencia ilícita de 44 armas en Ponteareas (Pontevedra)

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la que condena a tres años y medio de cárcel a un hombre por poseer 44 armas sin autorización en dos viviendas de Ponteareas.

El alto tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado. Según se recoge en la sentencia, el investigado compró tres dispositivos ametralladores en internet, que sólo sirven "para convertir una pistola semiautomática en un aparato ametrallador". "En la medida en la que altera su naturaleza", prosigue, "la convierte en un arma prohibida, automática, de guerra".

En los registros realizados en dos domicilios del acusado, se incautaron un total de 84 armas de fuego. De ellas, 44 estaban "en aparente estado normal de funcionamiento" y su propietario "carecía del título que lo autorizara para su tenencia o posesión".

Según explica la Sala, los agentes también se incautaron de multitud de "cartuchos metálicos y de material y útiles para su recarga", además de varias de estas piezas en una cámara acorazada en una de las viviendas.

El tribunal, por lo tanto, desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado, en el que alegó que se vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías. El TSXG indica que resulta "perfectamente lógico y coherente que, ante el conjunto de prueba incriminatoria no desvirtuada, ni el tribunal de instancia ni este de apelación alberguen la más mínima duda que posibilite la aplicación del principio in dubio pro reo".

La sentencia no es firme, y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.