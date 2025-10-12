Vigo despide la semana con una jornada de sol y calor

La lluvia continúa sin dejarse ver en Vigo, que despedirá este domingo la semana con un día de sol y calor con temperaturas más altas de lo normal para esta época del año.

De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, hoy será un día de cielos completamente despejados con una probabilidad de lluvia casi nula y rachas de viento débiles.

En cuanto a las temperaturas, estas tendrán 18 grados de mínima y alcanzarán los 28 grados de máxima en las horas centrales del día, principalmente entre las 13:00 y las 16:00 horas. Por la noche los termómetros seguirán marcando valores altos, sobre los 20 grados.

La situación se mantendrá similar aunque con un ligero descenso de las temperaturas en la semana que comienza mañana, con cielos algo más nublados el jueves, aunque con baja probabilidad de lluvia.