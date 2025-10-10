Vigo defiende su PXOM ante las denuncias presentadas en el TSXG: "Es un documento legalmente robusto"

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo vuelve a estar en cuestión. Este viernes se han publicado cuatro denuncias contra esta norma en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPP) y el Concello ha mostrado tranquilidad ante la noticia: "Es un documento legalmente robusto".

Así lo ha declarado en un audio distribuido a los medios de comunicación la responsable de Área de Urbanismo y Vivienda del gobierno local, María José Caride. La concejala socialista ha defendido, además, la "total transparencia" con la que trabaja su administración ante los ataques de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, esta mañana.

La líder popular considera que la tramitación de la hoja de ruta del urbanismo vigués para los próximos años se llevó a cabo "a través de un proceso oscurantista y sin tener la necesaria opinión de la ciudadanía". "De aquellos barros, estos lodos", ha declarado, mencionando las 4.502 alegaciones al plan que "nunca recibieron respuesta".

Por su parte, Caride ha expuesto que la publicación de los recursos contencioso-administrativos contra el PXOM en el BOPP y en el Diario Oficial de Galicia (DOG) son un ejemplo de la "transparencia" con la que han trabajado durante la tramitación" de la normativa.

"Entendemos que cualquier ciudadano o colectivo pueda defender sus intereses particulares y privados, pero el gobierno municipal de Vigo va a actuar en la defensa del interés general de la ciudad y en la defensa del plan", ha aseverado la concejala socialista.

Caride ha recalcado que el PXOM "ha tenido toda la tramitación legal adecuada, ha dado respuesta a todo lo que los informes sectoriales han presentado y es un documento legalmente robusto". "Así lo afirmó el Concello de Vigo y también la Xunta de Galicia", ha recordado.

Por último, ha aprovechado para criticar las palabras de los populares. "¿Qué pretenden?¿Que no publiquemos los edictos, que no publiquemos información de los recursos? Pero es más, ¿quisieran que el futuro de la ciudad se viera condicionado?", ha cuestionado, a la vez que ha incidido que el "futuro de la ciudad está asegurado", así como sus "grandes proyectos".