¿Ir a la playa casi a mediados de octubre? en Vigo será posible
El verano encontró acomodo en la ciudad olívica y no parece dispuesto a abandonarla. Sin embargo, la situación podría cambiar en breve
¿Quién dijo que julio es el único mes playero en Galicia? Al menos en Vigo, ciudad que presume de microclima, será posible cogerse la toalla y la sombrilla para disfrutar de un verano, el de 2025, que ha encontrado acomodo en el municipio vigués.
Si bien no se llegará en ningún momento del fin de semana a los 30 grados, lo cierto es que los mercurios alcanzarán los 27, valor máximo, el sábado. Las mínimas para hoy viernes, mañana y el domingo no bajarán de los 16.
Los cielos permanecerán despejados o prácticamente despejados durante estos días de descanso, por lo que habrá que disfrutar de este prolongado veranillo de San Miguel, ya que, en el ecuador de la próxima semana la inestabilidad podría hacer su entrada en la ciudad.
Ás portas da fin de semana as altas presións quedan xa ao norte, onde permanecerán estacionarias.— MeteoGalicia (@MeteoGalicia) October 10, 2025
Agárdanse ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, algunhas néboas matinais no interior. As temperaturas en lixeiro ascenso e o vento do nordés frouxo con intervalos moderados pic.twitter.com/5EVdodJjs5