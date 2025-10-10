¿Ir a la playa casi a mediados de octubre? en Vigo será posible

¿Quién dijo que julio es el único mes playero en Galicia? Al menos en Vigo, ciudad que presume de microclima, será posible cogerse la toalla y la sombrilla para disfrutar de un verano, el de 2025, que ha encontrado acomodo en el municipio vigués.

Si bien no se llegará en ningún momento del fin de semana a los 30 grados, lo cierto es que los mercurios alcanzarán los 27, valor máximo, el sábado. Las mínimas para hoy viernes, mañana y el domingo no bajarán de los 16.

Los cielos permanecerán despejados o prácticamente despejados durante estos días de descanso, por lo que habrá que disfrutar de este prolongado veranillo de San Miguel, ya que, en el ecuador de la próxima semana la inestabilidad podría hacer su entrada en la ciudad.