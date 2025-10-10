La Diputación de Pontevedra logra 4,4 millones de fondos europeos para el proyecto "Val Miñor. La ciudad de los 15 minutos" Diputación de Pontevedra

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado la obtención de 4,4 millones de euros de fondos europeos para ejecutar el "Plan de Actuación Integrado (PAI) del Val Miñor. La ciudad de los 15 minutos", un proyecto impulsado por el organismo provincial en colaboración con los ayuntamientos de Baiona, Nigrán y Gondomar y valorado en 7,2 millones de euros.

López ha destacado la calidad de la propuesta, que fue la mejor valorada entre todas las áreas urbanas funcionales de Galicia, la cooperación institucional y el papel clave de la Diputación en la financiación y gestión de la agenda urbana comarcal.

El plan, que busca mejorar la interconexión entre los tres municipios, se estructura en cinco ejes: movilidad, medio ambiente, patrimonio cultural, equipamientos y espacio público. Entre las actuaciones previstas figuran la creación de sendas peatonales, la rehabilitación de los mercados de Baiona y Gondomar, la recuperación de la Casa Peralba, la construcción de nuevos equipamientos culturales en A Ramallosa y la regeneración ambiental de la ensenada del río Miñor, además de varias humanizaciones urbanas. "Es una hoja de ruta para transformar el espacio público del Val Miñor", ha subrayado López.

El presidente provincial ha definido la iniciativa como "un triunfo colectivo" y ha agradecido el trabajo conjunto de los alcaldes y equipos municipales. Los regidores de Baiona, Nigrán y Gondomar han coincidido en señalar que la implicación de la Diputación fue "determinante" para conseguir los fondos europeos y avanzar en un modelo de colaboración intermunicipal innovador.

"Gracias a la Diputación, el proyecto fue el más valorado de toda Galicia", ha celebrado el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña. El acto ha concluido con el compromiso de todas las administraciones de seguir impulsando este plan que "situará al Val Miñor en el corazón del desarrollo urbano y sostenible de Galicia".