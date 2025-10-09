Vigo comienza la construcción de su gran árbol de Navidad: "Quien quiera competir lo tiene difícil"

Carmela Silva, Abel Caballero y Ángel Rivas, en el inicio de la construcción del árbol de Navidad de Vigo Treintayseis

Vigo ha vivido este jueves uno de los momentos más señalados de Praza do Rei: el inicio de la instalación del árbol de Navidad de Porta do Sol, que volverá a superarse a sí mismo y alcanzará los 45 metros de altura.

"Quien quiera competir lo tiene difícil", ha asegurado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado de la teniente de alcalde, Carmela Silva, y del concelleiro de Fiestas Especiales, Ángel Rivas, durante su visita a la céntrica plaza viguesa.

Ya a primera hora de la mañana, locales y cruceristas han podido observar el comienzo de la construcción del árbol de Navidad. Cuatro horas más tarde, cuando el regidor socialista se ha acercado al lugar, estaba colocada gran parte de la base de la instalación navideña.

Esta aguantará en apenas unas semanas las 20 toneladas de peso de un árbol que ha crecido un metro y medio este 2025, hasta los 45 metros de altura. Además, tendrá un diámetro de 13 metros y la ya mítica estrella de 9,5 metros que coronará la estampa navideña de Vigo.

"El árbol de Navidad más importante de este planeta", ha afirmado Caballero sobre una figura que cuenta con 100.000 luces led, que permiten "dibujar cosas en el árbol". En este sentido, ha recordado el homenaje que hizo Vigo a Valencia por la dana.

El regidor socialista también ha avanzado que esta instalación será la protagonista del "bosque de luces" que habrá en Porta do Sol. En concreto, ha señalado que la plaza viguesa contará con diez árboles —dos más que en 2024—, que tendrán una altura entre los 8 y los 10 metros de altura.