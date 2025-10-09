Condenados a penas menores por agredir a un varón que vivía en una casa de su propiedad, en Nigrán (Pontevedra)

Dos hombres han aceptado penas menores de prisión, que no conllevan ingreso en la cárcel, tras reconocer que agredieron a otro varón, que vivía en una casa de su propiedad, en Nigrán, sin su autorización.

Los hechos ocurrieron en enero de 2024, cuando los dueños de una vivienda acudieron a la casa para rescindir el contrato de alquiler y ante la sospecha de que los inquilinos habían subarrendado habitaciones.

Cuando llegaron, el matrimonio dueño de la vivienda y sus tres hijos (uno de ellos menor de edad), se encontraron con un hombre y su pareja que se habían instalado en la casa sin su permiso. Ahí comenzó una discusión que terminó en agresiones mutuas entre varios de los presentes.

En un momento dado, el propietario de la vivienda sacó de una caja de seguridad un arma de tiro deportivo, para la que tiene licencia, y efectuó dos disparos, uno al techo y otro al exterior desde una ventana, para amedrentar a las personas a las que quería desalojar.

En el juicio celebrado este jueves en la sala de lo Penal 3 Vigo por estos hechos, se retiró la acusación con respecto a cuatro de los acusados, y se mantuvo con respecto al padre y al hijo.

El primero aceptó penas que suman 9 meses de prisión por los delitos de lesiones y amenazas, y el hijo aceptó 3 meses de cárcel. Además, ambos deberán indemnizar conjuntamente con 18.000 euros al hombre al que desalojaron de su casa, por las lesiones que le causaron, entre ellas una fractura de tibia y varios hematomas.

El tribunal ha acordado suspender la ejecución de las penas de prisión por un período de 2 años, con la condición de que ambos procesados no delincan en ese tiempo y que paguen la indemnización.