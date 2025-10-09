Condenado a 16 años de prisión por robar y violar a una mujer en Vigo

Un hombre ha sido condenado a 16 años y medio de prisión por violar y robar a una mujer en Vigo. Más concretamente, la Audiencia Provincial de Pontevedra le ha declarado culpable de un delito de agresión sexual con penetración y uso de arma, y de otro de robo con violencia o intimidación.

Así, los magistrados consideraron probado que el acusado abordó a la víctima de madrugada en un descampado cuando caminaba hacia una parada de autobús tras salir de trabajar. En aquel momento, según la sentencia, le pidió un cigarrillo, y, "con intención de apropiarse de algo de valor", la agarró por detrás, "le tapó la boca" y la amenazó con un objeto punzante.

Tras lo anterior, el condenado la obligó a desplazarse a un lugar más remoto y la agredió sexualmente. Luego el investigado huyó, llevándose consigo un reloj, una cadena y un anillo de oro propiedad de la víctima.

Para dictar dicha sentencia, los magistrados calificaron el relato de la denunciante de "verosímil por su consistencia, claridad y coherencia, significativamente expresiva de la situación vivida, ofreciendo detalles".

Por otro lado, las pruebas de ADN acreditaron que el acusado era el autor de tales hechos. El tribunal también indicó que las testificales de los agentes de policía y de la hija de la víctima, así como los informes médico-forenses, acreditaron que las lesiones físicas sufridas eran compatibles con los hechos denunciados, por lo que permitieron corroborar la declaración de la denunciante.

La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el TSXG, tal y como ha recogido Europa Press.