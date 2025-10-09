Casco Vello de Vigo aprueba su plan hasta 2030: 25 inmuebles de actuación prioritaria y 15 millones de inversión

El Consorcio Casco Vello de Vigo ha aprobado este jueves su plan de actuación 2026-2030, que cuenta con 25 inmuebles de actuación prioritaria y al que se destinará una inversión de 15 millones de euros.

"Hoy estamos de enhorabuena porque el trabajo hecho durante los últimos 20 años para la recuperación del barrio histórico va a tener continuidad", ha valorado la delegada de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio, Ana Ortiz, que ha añadido que el compromiso "es firme" y seguirán en la misma línea "para que el Casco Vello tenga una rehabilitación integral en el menor tiempo posible".

En el consejo de administración extraordinario que se ha celebrado esta mañana también se han aprobado el convenio entre administraciones y el Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación 2026.

Este plan de actuación hasta 2030 marcará las pautas de rehabilitación que llevará a cabo el Consorcio los próximos 5 años, con 25 inmuebles calificados como objetivo de actuación prioritaria y otros 20 en la lista de secundarios para dotar al plan de flexibilidad.