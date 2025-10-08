Vigo defiende la intervención municipal en el mercado inmobiliario para contener los precios

Concelleira de Urbanismo y Vivienda de Vigo, María José Caride, en el CEG Círculo de empresarios de Galicia

En un encuentro celebrado en el Círculo de Empresarios de Galicia, la concelleira de Urbanismo de Vigo, María José Caride, ha defendido la intervención municipal en el mercado inmobiliario con el objetivo de contener los precios de la vivienda.

"Contener el precio de la vivienda libre aumentando de forma decisiva protegida", ha resumido Caride durante su intervención sobre el nuevo modelo urbano de Vigo. La vivienda es uno de los ejes centrales del nuevo Plan Xeral de Ordenanza Municipal (PXOM).

En vigor desde agosto, esta norma contempla la construcción de 51.000 nuevas viviendas, de las cuales el 37% estarán en régimen de protección oficial. El objetivo, según Caride, es dar respuesta a la elevada demanda residencial y facilitar el acceso a los jóvenes y clases populares.

Para lograrlo, la concelleira socialista ha detallado que reforzarán su papel en el mercado residencial, gracias a la creación de la Empresa Municipal de Vivienda. Esta nueva institución podrá comprar, gestionar y promover vivienda pública, así como dedicarla a alquiler social.

"No se trata solo de planificar, sino de actuar directamente para ofrecer alternativas reales", ha defendido Caride, que ha explicado que también movilizarán vivienda vacía y ejecutarán ayudas en favor de la seguridad de los propietarios.

Cabe destacar que la presidenta del Círculo, María Borrás, abrió el encuentro destacando el compromiso de la entidad con el diálogo entre instituciones, empresas y sociedad civil para afrontar "retos estratégicos como el urbanismo, clave para el desarrollo económico y social de

Vigo".