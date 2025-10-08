El tiempo: Vigo seguirá disfrutando de unos valores propios de sus veranos más agradables

El ecuador de la semana en Vigo seguirá marcado por un tiempo prácticamente veraniego. Si bien las temperaturas máximas cayeron ligeramente con respecto a los días previos, los mercurios seguirán marcando valores más que agradables: 22 grados de máxima y 15, de mínima.

Los cielos evolucionarán en las próximas horas de nublados a poco nublados o despejados, especialmente, mañana jueves, día en el que, además, se recuperarán los termómetros: Marcarán 26 grados de máxima. Eso sí, la parte baja del mercurio caerá hasta los 10 de mínima.

Ya el viernes, la situación será propia del periodo estival vigués: Cielos completamente despejados y valores máximos que se mantendrán en los 26 grados. Las mínimas se recuperarán hasta los 14 grados, tal y como ha informado MeteoGalicia.