Denuncian que el PP de O Porriño (Pontevedra) quiso llevar a pleno una propuesta con una firma de un fallecido

El PSOE de O Porriño (Pontevedra) ha denunciado que el PP intentó llevar a pleno una iniciativa con un expediente que estaba firmado por una persona que ya había fallecido en el momento de la supuesta rúbrica.

Los socialistas han indicado en un comunicado que en las comisiones informativas previas al pleno de septiembre los populares presentaron un punto para la expropiación de un camino en la zona de Atios. En este expediente, aseguran, "constaba un documento de 24 de febrero de 2025 en el que los grupos de la oposición advertimos de la firma de una persona fallecida el 31 de diciembre de 2011, entre los titulares de las parcelas firmantes".

A pesar de que se instó a que se retirase en el pleno hasta que se esclareciese lo ocurrido, el punto entró en la convocatoria. Durante la celebración del pleno, fue retirado tras registrar los socialistas una petición para aclarar este hecho, en el que se incluía un certificado de defunción de la persona firmante, que se trataría del padre de un concejal.

"La inclusión de la firma de un fallecido podría constituir falsedad documental grave, una presunta usurpación de estado civil y viciar de nulidad todo el procedimiento", ha apuntado el portavoz socialista, David Alonso.