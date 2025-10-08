Caballero celebra el aumento de vuelos del Imserso con origen y llegada en Vigo

Este miércoles se han abierto en Galicia las reservas de los viajes del Imserso, para los que Vigo contará con más vuelos que en años anteriores. Así lo ha confirmado el alcalde, Abel Caballero, que ha celebrado que Peinador sea "el aeropuerto gallego con más vuelos del Imserso".

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor socialista ha confirmado que los vuelos "con origen y llegada en Vigo" han aumentado hasta el 56%: "En el año 2024, Vigo tenía el 40% de los viajes y ahora tiene el 56%", ha afirmado.

Así, defiende Caballero, el aeropuerto de Peinador es el "aeropuerto de Galicia con más vuelos del Imserso". "En Vigo, el 56,43%; en Santiago, el 37,7%; y en A Coruña, el 5,8%", ha asegurado.

Caballero ha confirmado que Vigo contará con 52 vuelos chárter del Imserso este año, en comparación con los 15 del año anterior. Los vigueses y viguesas que así lo deseen podrán viajar a Alicante, Almería, Castellón, Murcia, Girona, Tarragona, Barcelona, Canarias y Baleares.

De esta forma, el alcalde ha agradecido al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que haya atendido a su demanda de aumentar los vuelos directos desde la ciudad olívica. "Muy buena atención y nuestro reconocimiento al ministro", ha concluido.