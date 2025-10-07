Residuos nucleares en el Vao: así ha sido la alerta de Ecoloxistas en Acción en Vigo

Ecoloxistas en Acción simula la aparición de bidones radiactivos en Vigo para alertar de este riesgo en la costa. Ecoloxistas en Acción

Esta mañana, la playa del Vao, en Vigo, ha sido el escenario de una acción para llamar la atención sobre los residuos nucleares frente a las costas gallegas y la "necesidad de dejar de emplear" esta energía.

Ecoloxistas en Acción ha simulado la aparición de varios bidones de estos residuos en la orilla de la playa que han sido acordonados por personas con trajes antirradiación. Esta representación, que han colgado en sus redes sociales, también cuenta con voces que van relatando lo que ocurre; al final, un humo rosado comienza a salir de uno de los barriles, con la consiguiente alerta.

Así, han querido poner de manifiesto que buques holandeses, belgas y británicos descargaron desechos radiactivos en la Fosa Atlántica, en aguas internacionales, entre las décadas de los cuarenta y los ochenta del siglo XX.

Tras una reciente expedición francesa para localizar estos residuos, Ecoloxistas en Acción alerta de que hay más de 200.000 bidones a unos 700 kilómetros de las costas gallegas. Aunque se declaró una moratoria en 1993, recuerdan los ecologistas que hasta aquel entonces no se prohibió la "escala internacional de esta barbaridad" de tirar residuos nucleares en el mar.

Se trata de agua radioactiva derivada de la catástrofe nuclear de Fukushima, según incide el grupo ecologista, y que Japón acumula más de un millón de toneladas de agua al océano Pacífico desde 2023. "Si no se remedia, seguirá durante décadas", ha alertado.

"Los residuos nucleares deben de mantenerse aislados de los seres vivos durante períodos de siglos a centenares de miles de años", reivindican, y advierten que "abandonarlos en el mar es una completa irresponsabilidad, pero producirlos también lo es".

"Una tarea difícil"

En esta línea, los ecologistas han subrayado que abandonar la producción nuclear es una tarea difícil de asumir para el conjunto de la sociedad, pero "sobre todo para los partidos políticos que prefieren dejárselo a los que vengan después".

"No les preocupa que se aumente la cantidad de residuos a gestionar y el riesgo de accidentes por la edad de las centrales. No hay siquiera una lógica económica, pues la electricidad nuclear es más cara que la de tecnologías renovables, ha declarado el coordinador de Ecoloxistas en Acción, Eloy Pérez.