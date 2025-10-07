Denuncian el "grave deterioro" del servicio de Correos en Vigo tras el cierre de la oficina del puerto

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha denunciado el "grave deterioro" del servicio de Correos en Vigo "provocado por una gestión que prioriza criterios comerciales frente a la calidad", lamentando el cierre en junio de la sucursal del puerto.

Tal como han subrayado en un comunicado, aspectos como la "drástica" reducción de personal en ventanilla, el cierre de oficinas y la falta de contratación "están generando un profundo malestar entre la ciudadanía".

Según los datos recabados por el sindicato, en los últimos años se ha producido una "merma sin precedentes" en los puestos de atención al público en todas las oficinas de Correos de la ciudad.

"En numerosas ocasiones, las jubilaciones o traslados del personal no se han cubierto, o se han sustituido por contratos de media jornada, insuficientes para garantizar una atención adecuada", ha criticado el sindicato.

"Uno de los hechos más graves ha sido el cierre de la sucursal situada en el puerto de Vigo, el pasado 6 de junio", lo que ha obligado a "numerosas empresas y usuarios a trasladarse a otras oficinas", además de "tener que cancelar sus apartados de correos, con el consiguiente perjuicio para su actividad diaria", han añadido desde la organización.

Por ello, Comisiones Obreras ha exigido a la dirección de Correos que revierta de forma "inmediata" estas políticas de "recorte". "Vigo no puede permitirse seguir perdiendo calidad en un servicio esencial como es el postal. Las ciudadanas y ciudadanos merecen una atención digna y eficiente", ha sentenciado.