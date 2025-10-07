Caballero exige a la Xunta que reduzca el caudal ecológico del embalse de Eiras ante la "severa" sequía

La sequía que vive la ciudad de Vigo y la no previsión de lluvias en los próximos 15 días preocupa al Concello de Vigo, que ha exigido este martes a la Xunta que reduzca el caudal ecológico del embalse de Eiras.

A través de un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha urgido al gobierno gallego que "tome de forma inmediata la decisión de reducir el caudal ecológico del embalse de Eiras".

Caballero considera que la ciudad vive "una sequía severa", ya que "no hay previsión de lluvias en los próximos 15 días". Así, ha defendido que la Xunta "no puede aumentar el caudal ecológico como quiere hacer".

"Al revés, tienen que disminuirlo con respecto al actual. El caudal ecológico previsto para estas situaciones mantiene toda la biodiversidad. Por tanto, no significa un daño", ha argumentado el regidor socialista.

"Estamos en una situación muy complicada y la Xunta la empeora", ha añadido Caballero. El alcalde ha criticado que el gobierno gallego "aumente el caudal ecológico en estos momentos", así como la decisión autonómica de no construir "una segunda presa aguas arriba que no daña a nadie".

"Tienen una programación absolutamente impensable, ridícula, desastrosamente mala", ha concluido el regidor olívico, indicando que "la Xunta quiere que Vigo se quede sin agua".

Recomendaciones ante la sequía

Estas declaraciones de Caballero muestran la preocupación del Concello ante la sequía que sufre la ciudad. De hecho, la semana pasada se recomendó el "uso responsable" y "muy racional" del agua para "ahorrar lo máximo posible".

Aun así, la corporación local no declara la situación de prealerta, pese a que el embalse de Eiras muestre unos niveles "muy bajos". Hace un año, el embalse de Eiras se encontraba en el 92% de capacidad, mientras que a 1 de octubre apenas superaba el 55%.

Cabe recordar, que el Concello impuso en agosto restricciones en el uso del agua, como la prohibición de baldear y el cierre de las duchas de las playas. Entonces, Eiras se situaba al 79% de su capacidad.