Caamaño niega en Vigo una fuga de profesionales en el Hospital de Povisa

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, esta mañana en Vigo. Pedro Davila / EP

El titular de la Xunta en el área de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha manifestado "no estar preocupado" por la situación que atraviesa el Hospital Ribera Povisa -en alusión a una presunta fuga de profesionales en este centro hospitalario de la ciudad olívica-. Además, ha garantizado la equidad asistencial.

Ante preguntas de algunos periodistas esta mañana, Caamaño ha precisado que, dentro del propio acuerdo con Povisa, existen mecanismos para controlar que la asistencia sanitaria se lleve a cabo dentro de los parámetros estipulados.

Pese a reconocer que él personalmente no se había puesto en contacto con la dirección de Povisa para tratar este tema, tal y como recoge Europa Press, dijo que la Consellería sí trabaja para atender esta situación, apuntando que "próximamente" se llevará a cabo una reunión.

En cuanto a un cambio de modelo en el futuro, Caamaño ha dicho que el acuerdo actual es de cara a dos años. "A partir de ahí, cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos ese puente", ha sentenciado.