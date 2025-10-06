Los radiólogos de guardia del Cunqueiro se plantan: "Trabajamos 24 horas dos personas"

Una amplia mayoría de los profesionales que integran el servicio de guardias de Radiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo -24 de 27- han iniciado este lunes una huelga indefinida para protestar por lo que, consideran, una situación de falta de personal que redunda negativamente en la calidad asistencial y en el descanso del personal. El sindicato O'mega avala la protesta.

A la movilización se han sumado como apoyo: Residentes, radiólogos -no del servicio de guardia-, y facultativos de otras especialidades, entre ellos, traumatólogos, oncólogos, cirujanos pediátricos, cardiólogos o cirujanos generales. "Estamos muy contentos con el apoyo que estamos recibiendo", aseguró a este medio Elena Chavarri, radiólogo y miembro del comité de huelga. "Pedimos que nos aumenten la plantilla de radiólogos de guardia. No pedimos un aumento salarial o más días libres. La sobrecarga que tenemos no nos permite trabajar bien. Somos el embudo de la emergencia", aclaró.

No es la primera vez que los radiólogos de guardia del Cunqueiro denuncian esta situación: "Llevamos diez años intentando llegar a un acuerdo con la Gerencia", subraya Chavarri. "Han aumentado las pruebas de PAC urgente desde el 2015 en un 80 por ciento. Nosotros seguimos siendo los dos radiólogos desde hace 35 años. Atendemos Urgencias y al Meixoeiro y todo lo urgente de las plantas, de la UCI, de REA y de Cirugía Pediátrica", anota.

Los turnos, según afirman los manifestantes, no existen, sino que son jornadas laborales de 24 horas. La plantilla de radiólogos supera los 50, pero son 27 los que hacen guardia y 24 los que se han sumado al paro indefinido.