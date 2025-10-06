El Concello de Vigo comienza a retirar los árboles caídos en el Lagares durante los temporales

El Concello de Vigo comenzará este lunes a retirar los árboles caídos en el lecho del río Lagares durante los últimos temporales.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, que ha señalado que tendrá un coste de 18.000 euros, aunque "lo tendría que hacer la Xunta, pero hacen una ley para que sea el Concello de Vigo el que se tenga que ocupar de sus competencias y obligaciones".

Los trabajos se extenderán durante todo el mes de octubre por tramos y se realizará tanto de manera manual como mecánica, siempre "con el máximo respeto y cuidado exquisito del medioambiente y del Lagares".