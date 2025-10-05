Vigo mantiene a raya a la lluvia en el primer domingo de octubre

El ayuntamiento de Vigo experimentará este domingo un tiempo agradable en el primer domingo del mes de octubre, invitando a disfrutar de los planes al aire libre en un día marcado para el ocio.

Los cielos estarán poco nublados o despejados, con momentos ocasionales de nubes y claros.

Sobre las temperaturas, Meteogalicia pronostica normales para las mínimas, en 11 grados, y sin cambios en las máximas, con 24 grados.

Las probabilidades de lluvia son muy bajas, con porcentajes que en ningún momento superan el 5% ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche.

Respecto a la calidad del aire, se prevé un nivel favorable en general.