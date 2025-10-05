Una calle de Vigo esta semana.

Una calle de Vigo esta semana. Treintayseis.

Ofrecido por:

Vigo

Vigo mantiene a raya a la lluvia en el primer domingo de octubre

Las precipitaciones tienen una probabilidad muy baja en la ciudad olívica, en un día con temperaturas sin cambios en general

Te puede interesar: Todos los conciertos y eventos de los que podrás disfrutar este octubre 2025 en Vigo

Publicada

El ayuntamiento de Vigo experimentará este domingo un tiempo agradable en el primer domingo del mes de octubre, invitando a disfrutar de los planes al aire libre en un día marcado para el ocio.

Del éxito al olvido: ¿Por qué no funcionaron en Vigo los gastromercados?

Los cielos estarán poco nublados o despejados, con momentos ocasionales de nubes y claros.

Sobre las temperaturas, Meteogalicia pronostica normales para las mínimas, en 11 grados, y sin cambios en las máximas, con 24 grados.

Las probabilidades de lluvia son muy bajas, con porcentajes que en ningún momento superan el 5% ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche.

Respecto a la calidad del aire, se prevé un nivel favorable en general.