Una de las principales vías de acceso al Álvaro Cunqueiro de Vigo se someterá a una renovación total

La carretera Clara Campoamor, una de las principales vías de acceso al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, seguirá con su humanización, después de que el Concello haya anunciado la adjudicación de las obras para el tramo entre Ramiro Pascual y el hospital.

El importe de las obras será de 1.232.000 euros, que consistirán en la renovación de pavimento, redes de drenaje, saneamiento y abastecimiento y la instalación de iluminación pública. Además, se construirá una senda peatonal para seguridad de los peatones.

"Esta es una obra que tenía que pagar la Xunta de Galicia, la tendría que pagar quien hizo el hospital, porque la seguridad del acceso tiene que ser a cargo de quien genera esa demanda", ha criticado el alcalde de Vigo, Abel Caballero. "Pero la Xunta de Galicia en Vigo, nada, de nada, de nada", ha sentenciado.

Críticas desde la Diputación

Desde la Diputación de Pontevedra han recordado que esta obra, entre la rotonda de acceso al Álvaro Cunqueiro y la rotonda de confluencia con la calle Ramiro Pascual, "está financiada al 86% por la institución provincial".

Según ha detallado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, "la Diputación destina 1.133.000 euros a la mejora de este vial municipal y el Concello de Vigo solo aporta 187.920 euros". El importe total incluye el presupuesto para la propia actuación, el coste de la dirección de obra y el obligado contrato de seguridad y salud.

Sánchez ha lamentado que el regidor "cegado por su sectarismo político, sea incapaz de reconocer el compromiso de la Diputación con Vigo y oculte esta información en sus declaraciones".