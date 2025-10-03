El PP de Vigo exige a Caballero que cubra cuanto antes las 280 plazas vacantes de funcionarios municipales

El Partido Popular (PP) de Vigo ha reclamado al gobierno local que active las ofertas públicas de empleo pendientes. Así, el partido de la oposición pide al Concello que cubra "lo antes posible" las 280 plazas vacantes de funcionarios que existen en Praza do Rei.

"A día de hoy hay un déficit de 280 funcionarios en el Concello. 280 plazas sin cubrir por la incapacidad del gobierno local de gestionar sus propios recursos. Afecta a todos los departamentos municipales, no se salva ninguno", ha afirmado el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín.

En consecuencia, los populares reclaman al gobierno local que "se ponga las pilas y se active cuanto antes las ofertas públicas pendientes de 2023, en los tribunales, y la de 2024". "No basta con anunciarlas en los titulares, hay que ejecutarlas", ha señalado.

El ejemplo "más grave", según los populares, se encuentra en el departamento de bomberos, "en pie de guerra desde hace años por un problema endémico de carencia de efectivos". Al respecto, ha recordado que el alcalde Abel Caballero ha presumido esta semana que "en breve" se incorporarán lo 33 bomberos de las ofertas públicas de empleo correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.

"Es decir, con cinco años de retraso", ha puntualizado Martín, que ha explicado que "no será hasta principios de 2026 cuando 23 de esos 33 nuevos efectivos se incorporen en prácticas al cuerpo". Para los 10 bomberos restantes "aún habrá que esperar más", porque el primero de los exámenes está convocado para el 18 de diciembre, apuntan en una nota de prensa desde el PP.

"Casi trescientas vacantes se notan, y mucho, en el trabajo diario del Concello de Vigo, con departamentos asfixiados como los relacionados con políticas sociales, Patrimonio o los bomberos. Y llegan tarde las soluciones improvisadas con interinidades o listas de empleo temporal. En este Concello todo, todo va con retraso", ha reprochado Miguel Martín.