Tráfico de zapatos en Tui (Pontevedra): La Guardia Civil incauta un centenar de pares

La Guardia Civil investiga a un vecino de Tui, de 30 años de edad, por una posible infracción a la Ley 12/1995 de Represión de Contrabando tras incautar un total de 100 pares de zapatos sin la documentación acreditativa de procedencia lícita -se sospecha que de China-.

En un comunicado recogido por Europa Press, se informó de que los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Tui interceptaron un vehículo con la citada mercancía. Por lo anterior, procedieron a levantar la preceptiva acta y a intervenir el material.

Todo lo incautado quedó precintado y bajo custodia de su propietario, un vecino de Tui de 30 años con multitud de antecedentes policiales. También a disposición del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.