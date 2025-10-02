La Guardia Civil incauta un centenar de pares de zapatos de presunta procedencia ilícita

La Guardia Civil incauta un centenar de pares de zapatos de presunta procedencia ilícita Guardia Civil

Ofrecido por:

Vigo

Tráfico de zapatos en Tui (Pontevedra): La Guardia Civil incauta un centenar de pares

Se investiga a un vecino de la zona de 30 años de edad y con multitud de antecedentes policiales

También te podría interesar: Un septuagenario acepta seis meses de cárcel y el pago de 300 euros por tocar las nalgas a una empleada del hogar

Publicada

La Guardia Civil investiga a un vecino de Tui, de 30 años de edad, por una posible infracción a la Ley 12/1995 de Represión de Contrabando tras incautar un total de 100 pares de zapatos sin la documentación acreditativa de procedencia lícita -se sospecha que de China-. 

El cuchillo con el que el detenido amenazó a su mujer

En un comunicado recogido por Europa Press, se informó de que los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Tui interceptaron un vehículo con la citada mercancía. Por lo anterior, procedieron a levantar la preceptiva acta y a intervenir el material. 

Todo lo incautado quedó precintado y bajo custodia de su propietario, un vecino de Tui de 30 años con multitud de antecedentes policiales. También a disposición del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.