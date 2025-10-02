Ratificada la condena de 15 años de cárcel al acusado en Vigo de violar a su hijastro

Juicio a un hombre acusado de agredir sexualmente en Vigo, durante años, al hijo de su pareja cuando éste era menor Europa Press

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena de 15 años de cárcel para el hombre acusado de agredir sexualmente, de forma continuada, al hijo de su pareja. Además, durante el juicio, un hermano menor desveló que también recibió abusos.

La sala ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra y rechaza el recurso del apelante. El TSXG sostiene que las pruebas practicadas, "por su contundencia", son más que suficientes para no considerar infringido el principio de presunción de inocencia.

El tribunal señala, además, que existe "una consistente declaración de la víctima, de varios testigos y peritos, y una no menos importante documental (WhatsApps)", que fueron "correctamente valoradas" por la Audiencia Provincial, llevándole a la "plena convicción de la autoría y culpabilidad del acusado".

El TSXG considera así probado que el acusado, que mantuvo un relación sentimental con la madre de la víctima desde 2002 hasta 2018, aprovechaba la convivencia para agredir sexualmente al chico, de forma continuada, en "múltiples ocasiones", desde que este tenía 9 años y hasta que tuvo 17.

Las agresiones incluían tocamientos, penetraciones, felaciones y otros abusos. Además, el hombre tenía amenazado al menor para que no contara nada de lo que le hacía, por lo que el tribunal impuso una pena de 15 años de cárcel al considerarlo autor de un delito continuado de agresión sexual.

El tribunal también sentenció la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por tiempo de 25 años. Igualmente, lo priva de la patria potestad respecto de su hijo menor de edad por un tiempo de 10 años y lo inhabilita para dedicarse a oficios o actividades que impliquen trato con menores.

La Audiencia también le impuso la medida de libertad vigilada durante 10 años tras su salida de prisión, así como la obligación de someterse a un programa de educación sexual. En cuanto a la responsabilidad civil, fija una indemnización para la víctima de 35.000 euros.