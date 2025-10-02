Protestan frente a los astilleros de Vigo por la siniestralidad y el aumento de los ritmos de trabajo

Decenas de trabajadores se han concentrado este jueves frente a los astilleros de Vigo para denunciar el aumento de la siniestralidad laboral y de los ritmos de trabajo en el naval vigués. La protesta ha sido organizada por la CIG y se ha llevado a cabo delante de la puerta principal del astillero Ría de Vigo —antigua Barreras—.

El objetivo de la movilización es "alertar y concienciar" del aumento de la siniestralidad. Los sindicalistas denuncian que se debe a "la escasa inversión en salud laboral y del incremento de los ritmos de trabajo".

En un comunicado, la CIG ha reivindicado la necesidad de una mayor prevención de riesgos en empresas para proteger a los trabajadores, ante el "nuevo modelo" de los astilleros que supone "altos ritmos de trabajo", así como la prolongación de las jornadas y cadenas de subcontratación, según apunta el sindicato.

Al respecto, la CIG ha reclamado que se dote de un bombero a cada barco y que se establezca la jornada laboral continua para evitar el estrés térmico derivado del trabajo en espacios confinados.

"Pero la dirección se niega y mantiene el trabajo en turnos de mañana y de tarde, con jornadas que se prolongan más allá de las ocho horas, por lo que es necesario también reducir las horas de trabajo para reducir el cansancio que está detrás de muchos accidentes laborales", ha añadido la organización sindical.