El PP de Vigo exige al Gobierno que se comprometa a mantener el octavo juzgado de Instrucción de la ciudad

Imagen de archivo de Luisa Sánchez, acompañada por el resto de concejales del PP, Fernando González Abeijón, Miguel Martín e Irene Garrido PP de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado este jueves al Ministerio de Justicia que se comprometa por escrito con el octavo juzgado de Instrucción de Vigo. Los populares indican que el Gobierno ha ratificado que esta plaza se transformará en una de Violencia sobre la Mujer.

Lo ha hecho en una respuesta al Partido Popular en el Congreso, en la que preguntaba por los criterios técnicos y jurídicos que se habían seguido para dictaminar la supresión del octavo juzgado de instrucción en Vigo y en A Coruña.

La voluntad del Gobierno, explican en la mencionada respuesta, es adaptarse a "las nuevas necesidades derivadas de la atribución de la competencia para conocer de los delitos relativos a violencia sexual a las Secciones de Violencia sobre la Mujer". Así, se ha realizado un análisis de las cargas de trabajo para transformar o crear plazas.

Bajo este contexto, el Ejecutivo confirma luego que transformará dos plazas en A Coruña y Vigo "con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial". "El estudio de cargas de trabajo realizado pone de manifiesto que estas secciones cuentan con capacidad suficiente para asumir los asuntos", afirma el Gobierno.

Esta declaración contradice la denuncia de los populares, que recuerdan que los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán desde este viernes los delitos de violencia sexual, también los que no tengan que ver con una relación o exrelación de pareja. "Un cambio que supondrá una mayor carga de trabajo que los profesionales cifran en un 20%", critican en un comunicado.

El PP pide compromiso por escrito

Así, la presidenta popular en Vigo asegura que "nada se sabe sobre el compromiso del Ministerio de Justicia" de mantener los ocho juzgados de instrucción de Vigo. "De ese compromiso solo existen, hoy por hoy, las palabras, que se las puede llevar el viento", ha remarcado Luisa Sánchez.

Además, ha recordado que para poder rectificar la decisión de transformar el octavo juzgado de Instrucción en uno de Violencia sobre la Mujer, el Gobierno tiene que aprobar un nuevo real decreto, al que apuntó que se daría luz en septiembre u octubre. "Ahora resulta que el gobierno informa a través de la prensa que será tramitado en los próximos meses", ha afirmado.

Por ello, Luisa Sánchez ha pedido "un compromiso claro y firme, y sobre todo por escrito" con el octavo juzgado de Instrucción de Vigo. "Hay que crear juzgados nuevos, pero no a costa de los existentes", ha subrayado.

"Desnudan a un santo para vestir a otro, y como la medida, por supuesto, no le gusta a nadie prometen que rectificarán, pero esa rectificación no llega. No queremos más promesas y exigimos que, por una vez, cumplan con su palabra", ha concluido.