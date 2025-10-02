O Porriño (Pontevedra) ultima los detalles de su nueva plaza de abastos: "Supone un antes y un después"

Reunión del Concello de O Porriño con los comerciantes de su plaza de abastos Concello de O Porriño

O Porriño (Pontevedra) se prepara para vivir la transformación integral de su mercado. El Concello se ha reunido este jueves con los comerciantes para explicarles el calendario de trabajo de las obras de la nueva plaza de abastos porriñesa.

El Concello ha detallado que las obras comenzarán el próximo 20 de octubre, que tendrán como objetivo la mejora y la modernización del mercado municipal. Así se lo ha explicado a los comerciantes el alcalde, Alejandro Lorenzo, y la concelleira de Mercados, Antía Carrera.

Ambos políticos han tratado de transmitir un mensaje de tranquilidad y colaboración, agradeciendo a su vez "la comprensión y la buena recepción" de esta intervención, según indica la corporación en una nota de prensa.

"La actuación está pensada para molestar lo mínimo posible. Las obras se harán por fases y los puestos se mantendrán abiertos, reubicándose temporalmente en otra zona", ha subrayado la concelleira. La primera fase durará 15 días.

Según los dirigentes de O Porriño, esta primera obra "servirá de ejemplo para estimar la duración de la parte restante, en función de la cual se podrían incluso terminar todos los trabajos en este mismo año". "De lo contrario —apuntan— se marcaría esa segunda fase en el primer semestre de 2026".

El proyecto tendrá un presupuesto de 398.122,11 euros, sufragado a través de un subvención de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia. "El Concello sigue avanzando en la modernización de la plaza de abastos (...), que supone un antes y un después para este espacio tan importante para la vida económica y social de la villa", ha señalado el alcalde.