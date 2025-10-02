La Policía ensalza en Vigo la labor periodística frente a los "bulos" y la "crispación"

Más concretamente y tal y como recogió Europa Press, se premió un reportaje emitido en el programa Hora 25 de la Cadena Ser sobre el trabajo de la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental. También otro emitido en el programa Los Reporteros de Canal Sur, titulado "Tedax: sin margen de error"; y un reportaje publicado en ABC titulado "El dique de contención contra la trata y la explotación sexual".

Heroica actuación

Por otro lado, aunque en el mismo acto, se entregó un reconocimiento especial al policía jubilado Pedro Chicote por su heroica actuación en el atentado de ETA en la cafetería Rolando de Madrid, en septiembre de 1974, en la que salvó la vida de más de una docena de personas.

Por último, el Premio Valores Humanos de la fundación recayó en el subinspector Daniel García por el rescate de una vecina de Benetússer (Valencia). La socorrió usando una sábana a modo de cuerda para que a la mujer no se la llevase el agua durante la DANA de 2024. También los policías Víctor Manuel Bellota, Manuel Lobelle, Sandra Martínez y Daniel Ocaña fueron premiados por su trabajo en el rescate de personas migrantes tras el vuelco de un cayuco en el puerto canario de La Restinga.

Momento convulso

Aina Calvo habló en Vigo de la importancia del periodismo para dar a conocer la labor de este Cuerpo y la necesidad de hacerlo en un momento "convulso", en el que la crispación y los bulos pretenden alterar la convivencia social. También trasladó sus "gracias infinitas" a los agentes galardonados por su "valor" y por no haber dudado a la hora de actuar, poniendo en riesgo sus propias vidas.

Por su parte, el presidente de la Fundación Policía Española, Rafael del Río, precisó que estos galardones, instaurados tras la trágica muerte de tres policías en la playa del Orzán, celebran "la verdad y el valor".

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, trasladó, en nombre de la ciudad, el reconocimiento y agradecimiento a la Policía Nacional por su labor y por su contribución a la vertebración territorial y a la seguridad. Asimismo, el regidor quiso tener un recuerdo para la agente Vanessa Lage, fallecida en acto de servicio en noviembre de 2014 en la ciudad.