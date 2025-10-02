Nigrán (Pontevedra) quiere autocaravanas: "En otros concellos nos tratan como delincuentes"

El municipio de Nigrán ha recibido el "aprobado" de los autocaravanistas gallegos por la gestión que se realiza en esta localidad en la materia. Para la AGA -Asociación Galega de Autocaravanistas-, Nigrán se ha convertido en "un referente" por delimitar zonas de uso en primera línea de playa -así lo hizo en 2020- y crear este pasado verano un área pública gratuita de vaciado de aguas en Porto do Molle. Por todo lo anterior, el próximo año se celebrará un encuentro de autocaravanistas en el municipio.

Juan González, primer edil de Nigrán, aseguró que no se puede obviar el crecimiento "exponencial" del turismo de caravanas. Por lo que responder "dun xeito medioambientalmente sostible" se encuentra entre sus cometidos.

Otra de las cuestiones que se destacó desde la AGA sobre Nigrán fue la regulación del aparcamiento en la zona de playas: "É un exemplo que deberían tomar outros concellos antes de tratarnos case coma delincuentes e vetarnos, non estamos en contra das regulacións, ao contrario, o que non queremos é que nos rexeiten directamente", valoraron en la entidad.

Tal y como explicaron desde el Concello de Nigrán, con el auge de este tipo de turismo tras el Covid se decidió regular el aparcamiento a pie de playa, destinando a estos vehículos 30 plazas repartidas en cinco zonas: Dos en Praia América, una en Panxón, una en Patos y otra en Cansadoura. En este sentido, las caravanas no pueden estacionarse fuera de estas áreas entre las 10:00 horas y las 21:00 horas -aunque la regulación afecta solo a la primera línea de playa, fuera pueden hacerlo libremente y al igual que los turismos-.