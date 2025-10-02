Ofrecido por:
Desencantados en Vigo por no poder acercarse a ver los actos del Día de la Policía
En breves instantes dará comienzo el evento central en García Barbón, aunque solo es posible disfrutar de él en primera fila mediante invitación
La ciudad olívica amaneció este jueves tomada por vehículos y agentes policiales con motivo de su acto central que, en el transcurso de la mañana, se desarrollará en el centro. La exhibición del cuerpo ha obligado en las últimas horas a efectuar cortes y a reordenar el tráfico en Vigo, sin embargo, no todo el mundo podrá disfrutar de ella en primera persona.
Y es que en los últimos minutos decenas de personas han mostrado su desagrado al no poder acceder a la zona en cuestión a no menos de 50 metros, algo que, a todas luces, impedirá una buena visibilidad. La organización ha procedido a vallar el cruce con República Argentina, algo que ha causado "indignación" entre algunos curiosos.
Según ha trascendido, tan solo se puede acceder a la primera fila del desfile "mediante invitación", algo que ha provocado cierto caos en los últimos minutos.