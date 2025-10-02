Desencantados en Vigo por no poder acercarse a ver los actos del Día de la Policía

La ciudad olívica amaneció este jueves tomada por vehículos y agentes policiales con motivo de su acto central que, en el transcurso de la mañana, se desarrollará en el centro. La exhibición del cuerpo ha obligado en las últimas horas a efectuar cortes y a reordenar el tráfico en Vigo, sin embargo, no todo el mundo podrá disfrutar de ella en primera persona.

Y es que en los últimos minutos decenas de personas han mostrado su desagrado al no poder acceder a la zona en cuestión a no menos de 50 metros, algo que, a todas luces, impedirá una buena visibilidad. La organización ha procedido a vallar el cruce con República Argentina, algo que ha causado "indignación" entre algunos curiosos.

Según ha trascendido, tan solo se puede acceder a la primera fila del desfile "mediante invitación", algo que ha provocado cierto caos en los últimos minutos.