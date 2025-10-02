El Concello de Vigo otorga 3.509 becas de comedor: "No hay lista de espera"

El Concello de Vigo ha anunciado que la Xunta de Goberno Local ha adjudicado un total de 4.579 becas, entre comedor y libros de texto.

Las bolsas de comedor ascienden a 3.509, mientras que las ayudas destinadas a los libros de texto son 1.070, con una inversión para ambas de 1,6 millones de euros, 200.000 euros más de lo previsto inicialmente, dado que no hay límite presupuestario.

En el caso de las becas de comedor "se aceptaron todas las solicitudes que cumplían los requisitos", ha avanzado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por lo que "no hay lista de espera". Las becas para libros de texto, por su parte, se concedieron 1.070, con un importe de 107.000 euros.

Caballero también ha señalado que el Concello destina 642.405 euros a Foampas para financiar su gestión, la realización de actividades extraescolares y la prestación del servicio de comedor; así, el importe total en ayudas para comedor asciende a 2.244.239 euros.