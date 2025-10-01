Ofrecido por:
Vigo contra el genocidio en Gaza: organizan una nueva manifestación para este sábado en la ciudad
La Plataforma Cívica Vigo Pro-Palestina llama a manifestarse este sábado contra el genocidio perpetrado por Israel
La Plataforma Cívica Vigo Pro-Palestina ha hecho un llamamiento a manifestarse este sábado 4 de octubre para mostrar el rechazo hacia el genocidio en Gaza. Esta nueva manifestación en Vigo tratará de expresar la solidaridad con el pueblo palestino.
La Plataforma ha vuelto a denunciar la "eliminación sistemática" de la población civil y la destrucción de infraestructuras básicas, además del "uso del hambre como arma de guerra" y la ocupación militar total, que "avanzan sin freno".
También han censurado que buena parte de la comunidad internacional "se mantiene en la retórica", sin tomar ninguna "medida real" y conservando las relaciones comerciales y militares con Israel, incluso cuando la Corte Penal Internacional y múltiples relatores de la ONU "reconocen que estamos ante un genocidio en curso".
Por otra parte, como señala Europa Press, han advertido de que las acciones voluntarias de solidaridad, como la Global Sumud Flotilla, "están siendo gravemente amenazadas" por el gobierno israelí.
En este escenario, han convocado una nueva manifestación y han pedido a los vigueses que vuelvan a salir a la calle para repudiar este genocidio y reiterar su solidaridad de forma pacífica. Han animado a llevar banderas palestinas, pancartas sin firmas partidarias y mensajes de apoyo a Gaza y su población.
La marcha partirá del cruce de Vía Norte con Urzáiz. La Plataforma ha acordado también apoyar la manifestación que se llevará a cabo este domingo en Santiago de Compostela.